بورصة تونس تشارك في الأسبوع العالمي للمستثمر المنتظم من 7 الى 13 اكتوبر 2024

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أعلنت بورصة الأوراق المالية بتونس عن مشاركتها في الأسبوع العالمي للمستثمر 2024 الذي أطلقته المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال خلال سنة 2017 ويقام هذه السنة خلال الفترة الممتدة من 7 الى 13 أكتوبر 2024.



وأشارت البورصة ، في بلاغ نشرته على موقعها ، الثلاثاء، ان الهدف من هذا الاسبوع هو تدعيم الثقافة المالية للمدخرين لتنمية قدراتهم وتحصينهم من المخاطر.





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ونظمت بورصة تونس اليوم وبالتعاون مع اتحاد البورصات العالمية حفل قرع الجرس للثقافة المالية على غرار بقية اعضاء الاتحاد وقد شهد هذا الحدث حضور ثلة من الطلبة والفائزين في مسابقة التداول الافتراضي للبورصة "ماي انفستيا "في دورتيها العاشرة والحادية عشر .





واشارت بورصة تونس ، في سياق متصل، الى ان اللقاء شهد تنظيم ورشة حول نشر الثقافة المالية وتبسيط المنتوجات الى جانب استعراض اسس ومبادئ السوق المالية .



وتعد بورصة تونس من أهم البورصات في العالم ابتكارا واكثرها نشاطا من حيث نشر الثقافة المالية من خلال مبادرتها المتعلقة بإحداث موقع اكاديمي موجه لتبسيط وتعميم ثقافة اسواق المال لدى المستثمرين وكذلك منظومة التداول الافتراضي ماي انفستيا .



