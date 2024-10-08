الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تشرع في تنفيذ برنامج تعاون لتطوير قدرات المهنيين

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أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، مشروعا لملاءمة مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي مع استراتيجيات تنمية القطاعات في الجزائر والمغرب وتونس

ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الى فتح الأبواب أمام تدريب وتطوير الفنيين في صناعة البلاستيك الفني في تونس مما يكسبهم مهارات جديدة ويجعلهم أكثر انفتاحا على السوق.

وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك ،عمر شقشق، أن التدريبات فرصة لتحسين أداء الفنيين والشركات وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة في النسيج الاقتصادي الوطني.

وسيتقلى التدريب زهاء 16 شخصا في اختصاصات تركيب وضبط حقن مستوى 1 وفني في تركيب وضبط حقن مستوى 2 وفني صيانة القوالب وفني صيانة آلات الضغط.



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واشارت المديرة العامة للمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة هاجر بن سالم الى إجراء دراسة استشرافية لتقييم احتياجات المؤسسات من المهارات في قطاع البلاستيك سنة 2022 من قبل فريق من الخبراء التونسيين ومن فريق المشروع.

وشملت عقود التدريب كلّا من الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك والمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة والمركز الفني للكيمياء وعدد من مراكز التدريب المختصة.

ويتواصل مشروع "ملاءمة مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي مع استراتيجيات تنمية القطاعات في الجزائر والمغرب وتونس" على مدى 54 شهرا .

ويرنو الى اعداد مقاربة تشاركية متكاملة في قطاعي التمور ومشتقاتها وزيت الزيتون وقطاع البلاستيك التقني وتحديد احتياجات المهنيين من الكفاءات والمهارات المختصة والرامية الى تنمية الصادرات وفتح المجال أمام المؤسسات للتسويق على الصعيد العالمي.





