Babnet

الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك تشرع في تنفيذ برنامج تعاون لتطوير قدرات المهنيين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6705535d986d30.21732728_pojmqkfhgneil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 16:43 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الثلاثاء، مشروعا لملاءمة مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي مع استراتيجيات تنمية القطاعات في الجزائر والمغرب وتونس
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، الى فتح الأبواب أمام تدريب وتطوير الفنيين في صناعة البلاستيك الفني في تونس مما يكسبهم مهارات جديدة ويجعلهم أكثر انفتاحا على السوق.
وأكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك ،عمر شقشق، أن التدريبات فرصة لتحسين أداء الفنيين والشركات وتساهم في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق القيمة المضافة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وسيتقلى التدريب زهاء 16 شخصا في اختصاصات تركيب وضبط حقن مستوى 1 وفني في تركيب وضبط حقن مستوى 2 وفني صيانة القوالب وفني صيانة آلات الضغط.
...

واشارت المديرة العامة للمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة هاجر بن سالم الى إجراء دراسة استشرافية لتقييم احتياجات المؤسسات من المهارات في قطاع البلاستيك سنة 2022 من قبل فريق من الخبراء التونسيين ومن فريق المشروع.
وشملت عقود التدريب كلّا من الغرفة النقابية الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك والمركز القطاعي للتكوين في اللحام والآلية والبلاستيك بسوسة والمركز الفني للكيمياء وعدد من مراكز التدريب المختصة.
ويتواصل مشروع "ملاءمة مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي مع استراتيجيات تنمية القطاعات في الجزائر والمغرب وتونس" على مدى 54 شهرا .
ويرنو الى اعداد مقاربة تشاركية متكاملة في قطاعي التمور ومشتقاتها وزيت الزيتون وقطاع البلاستيك التقني وتحديد احتياجات المهنيين من الكفاءات والمهارات المختصة والرامية الى تنمية الصادرات وفتح المجال أمام المؤسسات للتسويق على الصعيد العالمي.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295471


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet32°
24° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
31°-21
32°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*