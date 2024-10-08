Babnet

هذا ما قرره القضاء في حق رئيس نقابة أعوان وموظفي العدلية وعدد من اعضاء النقابة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63ede3d79679b9.94094836_pholmkjieqgnf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 13:57 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية رئيس نقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان مع مجموعة من اعضاء النقابة إلى جلسة 5 نوفمبر للترافع مع اعتباره تأخيرا نهائيا...

وتتعلق القضية باتهام المظنون فيهم بارتكاب شبهات تدليس .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295454


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 5 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
33°-24
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    25642,0

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36863 DT        1$ =3,06127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1715,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*