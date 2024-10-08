هذا ما قرره القضاء في حق رئيس نقابة أعوان وموظفي العدلية وعدد من اعضاء النقابة

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قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير قضية رئيس نقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان مع مجموعة من اعضاء النقابة إلى جلسة 5 نوفمبر للترافع مع اعتباره تأخيرا نهائيا...



وتتعلق القضية باتهام المظنون فيهم بارتكاب شبهات تدليس .