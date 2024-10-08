زغوان: تواصل العمل من اجل الحد من انتشار الحشرة القرمزية (المندوب الجهوي للفلاحة)

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زغوان، 8 أكتوبر (وات/مكتب زغوان) - تواصل الحشرة القرمزية انتشارها في زراعات التين الشوكي بولاية زغوان، حيث امتدت على مسافة 20 كيلومترا في 23 عمادة بكافة المعتمديات، رغم المتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي تبذلها مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة من اجل الحد منها.

وأفاد المندوب الجهوي للفلاحة فيصل قطعة صحفي "وات" بأن مصالح المندوبية، وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي لهذه الحشرة والحد من اتشارها منذ اكتشاف ظهورها مع بداية شهر نوفمبر الماضي بمنطقة القليب العالي من معتمدية الناظور المتاخمة لولاية القيروان، التي شهدت انتشارا واسعا لهذه الحشرة قبل انتقالها إلى مناطق الجهة، وأوضح أن الحشرة القرمزية انتشرت خلال شهر جوان بمعتمديات صواف والفحص والزريبة لتطال في شهر أوت زراعات التين الشوكي بكل من زغوان وبئر مشارقة



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وذكر أن تدخلات الفرق الفنية المكلفة بمواجهة الحشرة، تمكنت بالتنسيق مع خلايا الإرشاد إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، من مداواة 845 26 مترا خطيا من التين الشوكي وقلع حوالي 9000 متر خطي، وحرق اكثر من 5000 آلاف متر خطي من هذه الزراعات التي تبلغ مساحتها الجملية 2700 هكتار، وقدرت نسبة المساحة المتضررة بحوالي 1 بالمائة.

وبين بالمناسبة انه تمت دعوة منتجي هذه الزراعات للإبلاغ الفوري عند رصد ظهور الحشرة ومساعدة فرق التدخل على منع انتشار الحشرة والقضاء عليها.