قبلي: تواصل انجاز 9 مشاريع تهذيب وادماج احياء سكنية باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار

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يتواصل بولاية قبلي، انجاز 9 مشاريع بـ9 بلديات ضمن برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية، الذي تنجزه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، بكلفة جملية تقدر ب50 مليون دينار، وفق ما اكده رئيس مشاريع الوكالة بالجهة نسيم الاجنف لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان هذه المشاريع تشمل حي التحرير ببلدية القلعة باعتمادات تناهز 4 ملايين و300 الف دينار، وقد تقدمت اشغال المشروع بنسبة تتجاوز 95 في المائة اضافة الى مشروع حي المستشفى ببلدية قبلي الذي تبلغ اعتماداته 4 ملايين و700 الف دينار، وقد حققت اشغاله تقدما بنسبة تفوق 50 في المائة.

واشار الاجنف الى وجود عدد من المشاريع ضمن نفس البرنامج في مرحلة نشر طلب العروض، وتضم مشروعي حي الجزيرة ببلدية سوق الاحد الذي سينجز باعتمادات تقدر ب5 ملايين دينار وحي العبادلة ببلدية دوز الذي خصصت لانجازه اعتمادات تفوق 4 ملايين دينار، وقد نشر المشروعان على منظومة "تينابس" في 29 اوت 2024



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وفي ذات الاطار، اكد المصدر ذاته وجود مشاريع في طور الدراسات تشمل حي بازمة ببلدية قبلي، وهو مشروع سينجز باعتمادات تقدر بـ 3 ملايين دينار، اضافة الى مشروع الفوار ببلدية الفوار والذي يتكون من تدخلات في مجال البنية الاساسية والانشطة الاقتصادية وتحسين السكن باعتمادات تقدر ب10 ملايين دينار

كما يوجد بعض المشاريع في مرحلة اعداد طلب عروض الاشغال، وتشمل مشروع حي زعفران ببلدية دوز، الذي سينجز باعتمادات تفوق 4 ملايين دينار، الى جانب مشروع حي نويل من ذات البلدية والذي خصصت لانجازه اعتمادات تقدر ب4 ملايين و573 الف دينار، اضافة الى وجود مشروع في مرحلة التشخيص من طرف مكتب دراسات وهو مشروع حي البساتين 1 ببلدية جمنة والذي سينجز بكلفة 5 ملايين و489 الف دينار للتدخل قصد تحسين البنية الاساسية واحداث انشطة اقتصادية وعدد من التجهيزات الجماعية