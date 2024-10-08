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يصدر البريد التونسي الاربعاء، طابعا بريديا بمناسبة احتفال الاتحاد البريدي العالمي سنة 2024، بالذكرى الـ 150 لتأسيسه تحت شعار "مائة وخمسون عاماً من المساعدة على التواصل وتمكين كل شعوب العالم".



ويحمل الطابع البريدي، وفق ما افاد البريد التونسي في بلاغ الثلاثاء، "شعار الاحتفالية وعلم تونس التي تحرص على مواصلة شراكتها المتميّزة مع هذه المنظمة الأممية العريقة".





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ويعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يـــــوم غد الأربعاء 09 أكتوبر 2024 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع www.e-stamps.poste.tn.