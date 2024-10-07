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تراجع عقود الإعداد للحياة المهنية المبرمة خلال العام الماضي بنسبة 9.3 بالمائة

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 18:19 قراءة: 0 د, 44 ث
      
بلغ عدد عقود الإعداد للحياة المهنية المبرمة خلال العام الماضي 101.906 عقدا، أي بتراجع نسبته 9.3 بالمائة مقارنة بعام 2022، حسب تقرير نشاط الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لسنة 2023.

وأرجعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تراجع عدد عقود الإعداد للحياة المهنية المبرمة العام الماضي بصفة خاصة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، ماحدّ من إقبال المؤسسات الاقتصادية على هذا البرنامج، وإلى جملة من الاجراءات التي اتخذتها الوكالة بهدف ترشيد عمليات تمديد هذه العقود لتشجيع المؤسسات على ادماج المنتفعين بها. وقد تراجع عدد التمديدات في هذه العقود بنسبة 3.4 بالمائة.

...

واستأثر قطاع الخدمات بـنسبة 67 بالمائة من إجمالي عقود الإعداد للحياة المهنية المبرمة، سنة 2023، يليه قطاع التعليم فقطاع التجارة.

وتوزع المنتفعون بعقود الإعداد للحياة المهنية المبرمة العام الماضي حسب الجنس بين 68.8 بالمائة من فئة الإناث و31.8 بالمائة من فئة الذكور.

وقد بلغت نسبة حاملي الشهادات العليا 58.3 بالمائة من إجمالي المنتفعين بهذا البرنامج، سنة 2023.


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