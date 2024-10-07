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رئاسية 2024 : شباب بلا حدود تعتبر نسبة الإقبال على الاقتراع مقبولة وأضعفها في صفوف الشباب

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 12:56 قراءة: 1 د, 16 ث
      
اعتبرت آمال بن خوذ مديرة مشروع ملاحظة الانتخابات في جمعية شباب حدود نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت "مقبولة نسبيا" مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة ، وخاصة مشاركة المرأة التي كانت مكثفة.

وأعربت بن خوذ خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بالعاصمة، عن الأسف لضعف إقبال فئة الشباب على الاقتراع والذي لم تتجاوز نسبته 6 بالمائة، داعية إلى وضع استراتيجية على المدى الطويل والعمل على وضع برامج مشتركة مع عدة أطراف قصد الرفع والتنويع في الحملات التحسيسية والتوعوية الموجهة خاصة للشباب عن طرق وسائل الاتصال والتواصل المختلفة قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المكثفة فيها.

...

وبخصوص أهم الإخلالات التي رصدها ملاحظو جمعية شباب بلا حدود تحدثت آمال بن خوذ بالخصوص عن تسجيل 86 حالة لدعايات انتخابية تمثلت في عدم إزالة المعلقات الانتخابية وصور المترشحين في عديد الولايات في محيط مراكز الاقتراع، كما سجلوا 7 حالات لمحاولات توجيه الناخبين.

ومن أهم الملاحظات أن حوالي 50 بالمائة من مراكز الاقتراع التي تمت تغطيتها لم تكن نافذة لذوي وذوات الإعاقة وعدم وجود ممر خاص لهم لتسهيل ممارسة حقهم الانتخابي، إلى جانب عدم توفر أعوان الأمن بكثافة في كافة مراكز الاقتراع بأغلب الولايات التي تمت تغطيتها.

وأوصت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتعزيز مجهوداتها في مراقبة الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع وذلك للحد من محاولات التأثير على الناخبين وتعزيز مراكز الاقتراع بممرات خاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لتيسير عملية تنقلهم وأدائهم لواجبهم الانتخابي.

كما دعت إلى إتاحة وتخصيص عدد أكبر من المقاعد للملاحظين المحليين وممثلي الأحزاب.

ونشرت جمعية شباب بلا حدود 334 ملاحظا محليا في 12 ولاية قاموا بتغطية 1155 مركز اقتراع و3280 مكتب اقتراع.


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