صفاقس: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية

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كشفت عملية تجميع النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية، التي إنطلقت منذ الساعة الثامنة ليلا من يوم الأحد وإنتهت في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الإثنين، في مركز التجميع بالقاعة الرياضية الرائد البجاوي، من قبل الهيئة الفرعية للإنتخابات، على النتائج الاولية التالية التى تم تعليقها.





تحصل المترشح قيس سعيد على نسبة 87 بالمائة من أصوات الناخبين.



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تحصل المترشح العياشي زمال على حوالي 10 بالمائة من أصوات الناخبين.

تحصل زهير المغزاوي على 2،2 بالمائة من أصوات الناخبين



وبلغت نسبة الإقبال على الإقتراع 32،8 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين في ولاية صفاقس وعددهم 676835 ناخبا



