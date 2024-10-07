القصرين: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالولاية
إستكمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بولاية القصرين، صباح اليوم الإثنين، عملية إحصاء وتجميع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والبالغ عددها الجملي 109 ألاف و223 صوتا من جملة 355 ألفا و230 ناخبا مرسما بالجهة، وفق البيانات الأولية المنشورة بجداول المركز والتى عاينها صحفية "وات".
وأفضت النتائج الأولية إلى فوز المترشح قيس سعيد ب103 ألاف و704 اصوات أي بنسبة تجاوزت ال96 بالمائة، وحصول المترشح العياشي الزمال على 3845 صوتا أي بنسبة قدرت بحوالي 3 فاصل 4 بالمائة وحصول المترشح زهير المغزاوي على 1433 صوتا أي بنسبة تقدر بحوالي 1 بالمائة .
وبلغ عدد الأوراق البيضاء في هذه الانتخابات 1083 ورقة فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 2954 ورقة، وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 32 بالمائة.
وأفضت النتائج الأولية إلى فوز المترشح قيس سعيد ب103 ألاف و704 اصوات أي بنسبة تجاوزت ال96 بالمائة، وحصول المترشح العياشي الزمال على 3845 صوتا أي بنسبة قدرت بحوالي 3 فاصل 4 بالمائة وحصول المترشح زهير المغزاوي على 1433 صوتا أي بنسبة تقدر بحوالي 1 بالمائة .
وبلغ عدد الأوراق البيضاء في هذه الانتخابات 1083 ورقة فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 2954 ورقة، وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 32 بالمائة.
وتوزعت النتائج حسب المعتمديات على النحو التالي:
القصرين الجنوبية :
الأصوات المصرح بها : 6519 صوتا
العياشي زمال: 187 صوتا
زهير المغزاوي: 82 صوتا
قيس سعيد: 6250 صوتا
معتمدية حاسي الفريد :
الأصوات المصرح بها: 4584 صوتا
العياشي زمال: 150 صوتا
زهير المغزاوي: 64 صوتا
قيس سعيد: 4370 صوتا
معتمدية الزهور :
الأصوات المصرح بها: 6740 صوتا
العياشي زمال: 247 صوتا
زهير المغزاوي: 78 صوتا
قيس سعيد: 6417 صوتا
القصرين الشمالية :
الأصوات المصرح بها: 18673 صوتا
العياشي زمال: 972 صوتا
زهير المغزاوي: 373 صوت
قيس سعيد: 17328 صوتا
معتمدية تالة :
الأصوات المصرح بها: 7950 صوتا
العياشي زمال: 193 صوتا
زهير المغزاوي: 88 صوتا
قيس سعيد: 7669 صوتا
معتمدية حيدرة :
الأصوات المصرح بها : 2495 صوتا
العياشي زمال : 65 صوتا
زهير المغزاوي: 50 صوتا
قيس سعيد: 2380 صوتا
معتمدية فوسانة :
الأصوات المصرح بها : 10980 صوتا
العياشي زمال: 344 صوتا
زهير المغزاوي: 147 صوتا
قيس سعيد: 10489 صوتا
معتمدية العيون :
مجموع الأصوات المصرح بها : 4442 صوتا
العياشي زمال: 131 صوتا
زهير المغزاوي: 54 صوتا
قيس سعيد: 4255 صوتا
معتمدية جدليان :
الأصوات المصرح بها : 3743 صوتا
العياشي زمال: 126 صوتا
زهير المغزاوي: 43 صوتا
قيس سعيد: 3574 صوتا
معتمدية سبيبة :
الأصوات المصرح بها : 9216 صوتا
العياشي زمال: 351 صوتا
زهير المغزاوي: 84 صوتا
قيس سعيد: 8781 صوتا
معتمدية سبيطلة :
الأصوات المصرح بها : 16774 صوتا
العياشي زمال: 568 صوتا
زهير المغزاوي: 162 صوتا
قيس سعيد: 16044 صوتا
معتمدية فريانة :
الأصوات المصرح بها : 10401 صوت
العياشي زمال: 357 صوتا
زهير المغزاوي: 107 أصوات
قيس سعيد: 9937 صوتا
معتمدية ماجل بلعباس :
الأصوات المصرح بها : 6706 اصوات
العياشي زمال: 153 صوتا
زهير المغزاوي: 100 صوت
قيس سعيد: 6453 صوتا
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