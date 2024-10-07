القصرين: النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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إستكمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بولاية القصرين، صباح اليوم الإثنين، عملية إحصاء وتجميع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 والبالغ عددها الجملي 109 ألاف و223 صوتا من جملة 355 ألفا و230 ناخبا مرسما بالجهة، وفق البيانات الأولية المنشورة بجداول المركز والتى عاينها صحفية "وات".

وأفضت النتائج الأولية إلى فوز المترشح قيس سعيد ب103 ألاف و704 اصوات أي بنسبة تجاوزت ال96 بالمائة، وحصول المترشح العياشي الزمال على 3845 صوتا أي بنسبة قدرت بحوالي 3 فاصل 4 بالمائة وحصول المترشح زهير المغزاوي على 1433 صوتا أي بنسبة تقدر بحوالي 1 بالمائة .

وبلغ عدد الأوراق البيضاء في هذه الانتخابات 1083 ورقة فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 2954 ورقة، وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 32 بالمائة.





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وتوزعت النتائج حسب المعتمديات على النحو التالي:



القصرين الجنوبية :

الأصوات المصرح بها : 6519 صوتا

العياشي زمال: 187 صوتا

زهير المغزاوي: 82 صوتا

قيس سعيد: 6250 صوتا



معتمدية حاسي الفريد :

الأصوات المصرح بها: 4584 صوتا

العياشي زمال: 150 صوتا

زهير المغزاوي: 64 صوتا

قيس سعيد: 4370 صوتا



معتمدية الزهور :

الأصوات المصرح بها: 6740 صوتا

العياشي زمال: 247 صوتا

زهير المغزاوي: 78 صوتا

قيس سعيد: 6417 صوتا



القصرين الشمالية :

الأصوات المصرح بها: 18673 صوتا

العياشي زمال: 972 صوتا

زهير المغزاوي: 373 صوت

قيس سعيد: 17328 صوتا



معتمدية تالة :

الأصوات المصرح بها: 7950 صوتا

العياشي زمال: 193 صوتا

زهير المغزاوي: 88 صوتا

قيس سعيد: 7669 صوتا



معتمدية حيدرة :

الأصوات المصرح بها : 2495 صوتا

العياشي زمال : 65 صوتا

زهير المغزاوي: 50 صوتا

قيس سعيد: 2380 صوتا



معتمدية فوسانة :

الأصوات المصرح بها : 10980 صوتا

العياشي زمال: 344 صوتا

زهير المغزاوي: 147 صوتا

قيس سعيد: 10489 صوتا



معتمدية العيون :

مجموع الأصوات المصرح بها : 4442 صوتا

العياشي زمال: 131 صوتا

زهير المغزاوي: 54 صوتا

قيس سعيد: 4255 صوتا



معتمدية جدليان :

الأصوات المصرح بها : 3743 صوتا

العياشي زمال: 126 صوتا

زهير المغزاوي: 43 صوتا

قيس سعيد: 3574 صوتا



معتمدية سبيبة :

الأصوات المصرح بها : 9216 صوتا

العياشي زمال: 351 صوتا

زهير المغزاوي: 84 صوتا

قيس سعيد: 8781 صوتا



معتمدية سبيطلة :

الأصوات المصرح بها : 16774 صوتا

العياشي زمال: 568 صوتا

زهير المغزاوي: 162 صوتا

قيس سعيد: 16044 صوتا



معتمدية فريانة :

الأصوات المصرح بها : 10401 صوت

العياشي زمال: 357 صوتا

زهير المغزاوي: 107 أصوات

قيس سعيد: 9937 صوتا



معتمدية ماجل بلعباس :

الأصوات المصرح بها : 6706 اصوات

العياشي زمال: 153 صوتا

زهير المغزاوي: 100 صوت

قيس سعيد: 6453 صوتا