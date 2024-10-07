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تطاوين: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:16 قراءة: 0 د, 38 ث
      
انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين، فجر اليوم الاثنين، عمليات التجميع والعد الالي واليدوي للاصوات المصرح بها في 188 مكتب اقتراع بكامل مناطق الولاية، واسفرت النتائج الاولية وفق ما قدمته الهيئة على ما يلي:

عدد الناخبين المرسمين: 131045 ناخبا وناخبة
عدد المراكز الانتخابية: 141 مركزا
...

عدد مكاتب الاقتراع: 188 مكتبا
نسبة اقبال: 16,68 %
عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 21864 ناخبا وناخبة
عدد اوراق التصويت البيضاء: 444 ورقة
عدد اوراق التصويت الملغاة: 694 ورقة
العدد الجملي للاصوات المصرح بها: 20726 صوتا

وتحصل المترشحون للانتخابات الرئاسية على الاصوات التالية:
الهاشمي زمال: 2492 صوتا
زهير المغزاوي: 559 صوتا
قيس سعيد: 18075 صوتا

يذكر ان الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لم تسجل فيهما الهيئة الفرعية للانتخابات اية مخالفة انتخابية، وفق ما اكده رئيس الهيئة عبدالمجيد بن عثمان لصحفي "وات"


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