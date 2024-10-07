منوبة: إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

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انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، فجر اليوم الاثنين، عمليات العد اليدوي والفرز الالي للانتخابات الرئاسية 2024، بالدوائر الانتخابية الثماني في ولاية منوبة والتي يبلغ عدد المسجلين بها بالسجل الانتخابي 303 ألاف و784 شخصا.



واسفرت العملية عن النتائج الأولية التالية على مستوى كامل الدوائر بالجهة:

عدد المسجلين في الانتخابات: 303784 مسجلا



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عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 98251 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 92960 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 4131 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 1160 ورقة



وتحصل المترشحون الثلاثة على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 5593 صوتا.

زهير المغزاوي: 1420 صوتا.

قيس سعيد: 85947 صوتا



وكانت النتائج حسب الدوائر كالتالي:



- دائرة منوبة

عدد المسجلين في الانتخابات: 58901 مسجل

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17736 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16849 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 611 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 276 ورقة



وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 2162 صوتا.

زهير المغزاوي : 522 صوتا.

قيس سعيد: 14165 صوتا



- دائرة دوار هيشر

عدد المسجلين في الانتخابات: 57977 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17491 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16591 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 732 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 168 ورقة



وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 675 صوتا.

زهير المغزاوي : 150 صوتا.

قيس سعيد: 15766 صوتا



- دائرة وادي الليل

عدد المسجلين في الانتخابات:53141 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17509 ناخبين

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16587 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 719 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 203 اوراق



وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 940 صوتا.

زهير المغزاوي : 251 صوتا.

قيس سعيد: 15387 صوتا



- دائرة طبربة

عدد المسجلين في الانتخابات: 36018 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11922 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 11298 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 495 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 129 ورقة



حصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 410 اصوات

زهير المغزاوي : 145 صوتا

قيس سعيد: 10743 صوتا



- دائرة الجديدة

عدد المسجلين في الانتخابات: 34354 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11466 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 10794 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 122 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 550 ورقة



وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:



العياشي زمال: 427 صوتا.

زهير المغزاوي : 121 صوتا.

قيس سعيد: 10246 صوتا



- دائرة المرناقية



عدد المسجلين في الانتخابات: 32512 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11140 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 10504 اصوات

عدد الأوراق الملغاة : 470 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 166 ورقة



حصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 706 اصوات

زهير المغزاوي : 123 صوتا.

قيس سعيد:9675 صوتا



- دائرة البطان

عدد المسجلين في الانتخابات: 15021 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5348 ناخبا وناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5013 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 283 ورقة.

عدد الأوراق البيضاء: 52 ورقة.



وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 124 صوتا.

زهير المغزاوي : 42 صوتا.

قيس سعيد:4847 صوتا



-دائرة برج العامري



عدد المسجلين في الانتخابات: 15863 مسجلا

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5639 ناخباوناخبة

عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5324 صوتا

عدد الأوراق الملغاة : 271 ورقة

عدد الأوراق البيضاء: 46 ورقة



وصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 140 صوتا.

زهير المغزاوي : 66 صوتا.

قيس سعيد:5118 صوتا