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منوبة: إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:19 قراءة: 2 د, 44 ث
      
انهت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة، فجر اليوم الاثنين، عمليات العد اليدوي والفرز الالي للانتخابات الرئاسية 2024، بالدوائر الانتخابية الثماني في ولاية منوبة والتي يبلغ عدد المسجلين بها بالسجل الانتخابي 303 ألاف و784 شخصا.

واسفرت العملية عن النتائج الأولية التالية على مستوى كامل الدوائر بالجهة:
عدد المسجلين في الانتخابات: 303784 مسجلا
...

عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 98251 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 92960 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 4131 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 1160 ورقة

وتحصل المترشحون الثلاثة على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 5593 صوتا.
زهير المغزاوي: 1420 صوتا.
قيس سعيد: 85947 صوتا

وكانت النتائج حسب الدوائر كالتالي:

- دائرة منوبة
عدد المسجلين في الانتخابات: 58901 مسجل
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17736 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16849 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 611 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 276 ورقة

وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 2162 صوتا.
زهير المغزاوي : 522 صوتا.
قيس سعيد: 14165 صوتا

- دائرة دوار هيشر
عدد المسجلين في الانتخابات: 57977 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17491 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16591 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 732 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 168 ورقة

وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 675 صوتا.
زهير المغزاوي : 150 صوتا.
قيس سعيد: 15766 صوتا

- دائرة وادي الليل
عدد المسجلين في الانتخابات:53141 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 17509 ناخبين
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 16587 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 719 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 203 اوراق

وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 940 صوتا.
زهير المغزاوي : 251 صوتا.
قيس سعيد: 15387 صوتا

- دائرة طبربة
عدد المسجلين في الانتخابات: 36018 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11922 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 11298 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 495 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 129 ورقة

حصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 410 اصوات
زهير المغزاوي : 145 صوتا
قيس سعيد: 10743 صوتا

- دائرة الجديدة
عدد المسجلين في الانتخابات: 34354 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11466 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 10794 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 122 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 550 ورقة

وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:

العياشي زمال: 427 صوتا.
زهير المغزاوي : 121 صوتا.
قيس سعيد: 10246 صوتا

- دائرة المرناقية

عدد المسجلين في الانتخابات: 32512 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 11140 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 10504 اصوات
عدد الأوراق الملغاة : 470 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 166 ورقة

حصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 706 اصوات
زهير المغزاوي : 123 صوتا.
قيس سعيد:9675 صوتا

- دائرة البطان
عدد المسجلين في الانتخابات: 15021 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5348 ناخبا وناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5013 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 283 ورقة.
عدد الأوراق البيضاء: 52 ورقة.

وحصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 124 صوتا.
زهير المغزاوي : 42 صوتا.
قيس سعيد:4847 صوتا

-دائرة برج العامري

عدد المسجلين في الانتخابات: 15863 مسجلا
عدد الناخبين الممضين داخل مراكز الاقتراع: 5639 ناخباوناخبة
عدد الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين: 5324 صوتا
عدد الأوراق الملغاة : 271 ورقة
عدد الأوراق البيضاء: 46 ورقة

وصل المترشحون الثلاث على الأصوات التالية:
العياشي زمال: 140 صوتا.
زهير المغزاوي : 66 صوتا.
قيس سعيد:5118 صوتا


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