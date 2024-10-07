قبلي: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية بالولاية

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فرغ اعوان الادارة الجهوية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي فجر اليوم الاثنين، من عملية العد اليدوي واجراء التطابقات لمحاضر الفرز والتي كشفت في نتائجها الاولية حسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات المولدي الجماعي لصحفي "وات" وما تظهره الجداول المعلقة بمركز التجميع بالقاعة الرياضية المغطاة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي على ما يلي:



عدد الاصوات المصرح بها: 38335 صوتا.

تحصل منها المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد على العدد الاكبر من الاصوات ب33311 صوتا، اي ما يعادل 86 فاصل 89 بالمائة، من اجمالي عدد الاصوات المصرح بها.



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تحصل المترشح العياشي زمال على 2526 صوتا، اي ما يعادل 6 فاصل 58 بالمائة من اجمالي عدد الاصوات المصرح بها

تحصل المترشح زهير المغزاوي على 2498، صوتا اي ما يعادل 6 فاصل 28 بالمائة من اجمالي عدد الاصوات المصرح بها

يشار الى ان العدد الجملي للناخبين المسجلين بولاية قبلي يبلغ 130068 ناخبا، وقام بعملية التصويت 39862 ناخبا اي بنسبة تقدر ب 30 فاصل 64 بالمائة، في ما بلغ عدد الاوراق البيضاء 461 ورقة وبلغ عدد اوراق التصويت الملغاة 1066 ورقة ليكون العدد الجملي للاصوات المصرح بها في حدود 38335 صوتا.

