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توزر: انتهاء عمليات العد اليدوي واحتساب أصوات الناخبين

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 09:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انتهت عملية العد اليدوي والآلي للأصوات المدلى بها في كافة مراكز الاقتراع بولاية توزر، بعد التدقيق في محاضر الفرز بقاعة التجميع والفرز المعدة للغرض بالقاعة المغطاة، وكشفت المعطيات التي تضمنتها بيانات الهيئة الفرعية للانتخابات ما يلي:
عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 30194 ناخبا من جملة 87888 ناخبا مسجلا أي بنسبة تصويت بلغت 34,35 بالمائة
عدد الأصوات المصرح بها 29017 صوتا
عدد الأوراق الملغاة 821 ورقة
...

عدد الأوراق البيضاء 356 ورقة
وتحصل المتنافسون في السباق الرئاسي على النتائج التالية:

تحصل المترشح قيس سعيد على 27043 صوتا من حملة 29017 صوتا مصرح بها أي بنسبة 93,19 بالمائة
تحصل المترشح العياشي زمال على 1414 صوتا من جملة 29017 صوتا مصرح بها أي بنسبة تصويت بلغت 4,87 بالمائة
تحصل المرشح زهير المغزاوي على 560 صوتا من جملة 29017 صوتا مصرح بها أي بنسبة 1,92 بالمائة



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