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هيئة الانتخابات : شركات سبر الآراء يمكنها نشر نتائج التصويت فور إغلاق مكاتب الاقتراع ( بلقاسم العياشي)

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 18:54 قراءة: 1 د, 27 ث
      
قال بلقاسم العياشي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن شركات سبر الآراء يمكنها نشر نتائج التصويت فور إغلاق مكاتب الاقتراع، مؤكّدا أنّ القانون واضح في هذا الصدد ويمنع نشر نتائج التصويت خلال الفترة الانتخابية التي انطلقت منذ 14 جويلية 2024 وحتى نهاية التصويت بغاية عدم التّأثير على نوايا التصويت وآراء الناخبين.

وبيّن العيّاشي، في تصريح مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات ، أنّ الهيئة وضعت بمناسبة الانتخابات الرئاسية 2024 ، تطبيقة تستعملها لأول مرّة للقيام بسبر آراء المقترعين لدى خروجهم من مكاتب الاقتراع ، على غرار ما تقوم به شركات سبر الآراء.
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وأضاف قائلا "إنّ اعتماد هذه التطبيقة يهدف كذلك لمراقبة النتائج التي تعلن عنها شركات سبر الآراء"، مشيرا إلى أنّ أعوان الهيئة تلقّوا تكوينا في استعمال هذه التطبيقة من قبل مختص من المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضح أنّ سبر الآراء الذّي هو من صميم عمل هيئة الانتخابات، يقوم به اليوم الأحد أعوان هيئة الانتخابات بعد التصويت وخارج مركز الاقتراع في كنف السرّية التامة لهوية المقترع، مؤكّدا أنّ مشاركة المواطنين اختيارية.


يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت قد أوضحت في بلاغ سابق لها، أنّ رقابتها قي الفترة الانتخابيّة تشمل خاصة منع الاشهار السياسي ( الفصول 3 و  57 و  154 من القانون الانتخابي)،  و تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة  مباشرة او غير مباشرة بالانتخابات و الدراسات و التعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الاعلام ( الفصلين 70 و 156من القانون الانتخابي)، و منع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الاعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح او حزب (الفصلين 58 و  152 من القانون الانتخابي).



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