بلقاسم عياشي: " 28 إحالة على النيابة العمومية بسبب نشر نتائج سبر أراء مغلوطة"‎

كشف عضو هيئة الانتخابات بلقاسم عياشي في تصريح لاذاعة جوهرة أف ام أن هنالك 28 إحالة على النيابة العمومية بسبب نشر نتائج سبر أراء مغلوطة.وشدد على أن وحدة المراقبة والرصد تتابع كل التجاوزات وأنها قامت بابلاغ النيابة العمومية.وتابع " ان هيئة الانتخابات لا تتسامح مع التجاوزات بتاتا".