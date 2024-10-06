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بلقاسم عياشي: " 28 إحالة على النيابة العمومية بسبب نشر نتائج سبر أراء مغلوطة"‎

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 18:55 قراءة: 0 د, 29 ث
      
كشف عضو هيئة الانتخابات بلقاسم عياشي في تصريح لاذاعة جوهرة أف ام أن هنالك 28 إحالة على النيابة العمومية بسبب نشر نتائج سبر أراء مغلوطة.
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هيئة الانتخابات : شركات سبر الآراء يمكنها نشر نتائج التصويت فور إغلاق مكاتب الاقتراع ( بلقاسم العياشي)...

وشدد على أن وحدة المراقبة والرصد تتابع كل التجاوزات وأنها قامت بابلاغ النيابة العمومية.
وتابع " ان هيئة الانتخابات لا تتسامح مع التجاوزات بتاتا".
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