عتيد قابس: الإقبال على التصويت فاق التوقعات

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قال ناصر الرديسي الناطق باسم المكتب الجهوي بقابس للجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) إن "الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بجهة قابس فاق التوقعات، بتخطيه عتبة الـ20 بالمائة إلى حدود الساعة الثالثة عصرا في جلّ المراكز التي تتابعها الجمعية".

وأكد الرديسي أن "عملية التصويت في هذه الانتخابات تجري في كنف الهدوء ولم يقع تسجيل أي تجاوزات انتخابية داخل مكاتب الاقتراع وفي محيط المراكز"، معتبرا "أن الهيئة الفرعية للانتخابات قد أحكمت الاستعداد لهذا الاستحقاق، وساعدها في ذلك التكوين الجيد الذي تلقاه أعوانها الذين كانوا ملمّين بكل الجوانب المتعلقة بالانتخابات"، وفق قوله.

ورجّح ارتفاع نسق الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة التي تسبق موعد غلق مراكز الاقتراع، بما "سيساهم في مزيد رفع نسب المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية التي ستتميّز، حسب رأيه، عن بقية المحطات الانتخابية من حيث نسب المشاركة"، على حدّ تعبيره.