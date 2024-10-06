Babnet

رئاسية 2024: الاقبال على الاقتراع في بروكسال سجل اليوم "ارتفاعا لافتا" ( حاتم الصكلي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670220d75e0a67.14320140_pkhejgimqlnfo.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 16:04 قراءة: 1 د, 7 ث
      
قال رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباقي الدول الاوروبية حاتم الصكلي، إن العملية الانتخابية تتواصل اليوم الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسيل "على أفضل وجه"، وان الاقبال على صناديق الاقتراع "سجل ارتفاعا لافتا اليوم، ويعتبر أفضل بكثير من اليومين الأولين (الجمعة والسبت)"، وفق تقديره.

وبين الصكلي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن الاقبال "المكثف "على الاقتراع اليوم، مرده "أن عددا هاما من أبناء الجالية التونسية، يعتبرون أن يوم الأحد هو يوم الانتخاب المتعارف عليه عادة، كما هو الحال بالنسبة الى يوم الاقتراع في تونس"، خاصة وأن اغلبهم يستقون الأخبار حول سير العملية الانتخابية ومواعيدها من خلال وسائل الاعلام الوطنية "، حسب تفسيره.

...

كما لاحظ أن عملية الاقتراع "لم تسجل اي إشكال"، وأن مراكز الاقتراع عرفت إقبالا كبيرا من فئة الشباب، وأن عددا هاما من هؤلاء الشباب الذين أدوا واجبهم الانتخابي شاركوا لأول مرة في العملية الانتخابية، حسب قوله.

وأضاف أن العملية الانتخابية دارت في أجواء طيبة للغاية بين أبناء الجالية من مختلف الاجيال، الذين توافدوا على مكاتب الاقتراع منذ أن فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا، مضيفا أن يوم الاقتراع اقترن بطقس جميل في بروكسيل، مما شجع الناخبين على الاقبال على التصويت.

يشار الى ان الهيئة الفرعية المستقلة بباقي الدول الاوروبية ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسيل، تغطي 21 بلدا اوروبيا، باستثناء فرنسا وايطاليا والمانيا.

يذكر أن عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 كانت انطلقت في الخارج أول أمس الجمعة وتتواصل الى غاية اليوم الأحد.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295323


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  30
  53
  53
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 07 أكتوبر 2024 | 4 4 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:55
15:24
12:14
06:20
04:54
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet32°
22° Babnet
الــرياح:
0.34 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-21
33°-23
29°-21
34°-23
29°-22
  • Avoirs en devises
    25336,5

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,37026 DT        1$ =3,04920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   1746,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*