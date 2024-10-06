رئاسية 2024: الاقبال على الاقتراع في بروكسال سجل اليوم "ارتفاعا لافتا" ( حاتم الصكلي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670220d75e0a67.14320140_pkhejgimqlnfo.jpg width=100 align=left border=0>

قال رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بباقي الدول الاوروبية حاتم الصكلي، إن العملية الانتخابية تتواصل اليوم الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسيل "على أفضل وجه"، وان الاقبال على صناديق الاقتراع "سجل ارتفاعا لافتا اليوم، ويعتبر أفضل بكثير من اليومين الأولين (الجمعة والسبت)"، وفق تقديره.



وبين الصكلي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن الاقبال "المكثف "على الاقتراع اليوم، مرده "أن عددا هاما من أبناء الجالية التونسية، يعتبرون أن يوم الأحد هو يوم الانتخاب المتعارف عليه عادة، كما هو الحال بالنسبة الى يوم الاقتراع في تونس"، خاصة وأن اغلبهم يستقون الأخبار حول سير العملية الانتخابية ومواعيدها من خلال وسائل الاعلام الوطنية "، حسب تفسيره.





...



كما لاحظ أن عملية الاقتراع "لم تسجل اي إشكال"، وأن مراكز الاقتراع عرفت إقبالا كبيرا من فئة الشباب، وأن عددا هاما من هؤلاء الشباب الذين أدوا واجبهم الانتخابي شاركوا لأول مرة في العملية الانتخابية، حسب قوله.



وأضاف أن العملية الانتخابية دارت في أجواء طيبة للغاية بين أبناء الجالية من مختلف الاجيال، الذين توافدوا على مكاتب الاقتراع منذ أن فتحت أبوابها على الساعة الثامنة صباحا، مضيفا أن يوم الاقتراع اقترن بطقس جميل في بروكسيل، مما شجع الناخبين على الاقبال على التصويت.



يشار الى ان الهيئة الفرعية المستقلة بباقي الدول الاوروبية ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسيل، تغطي 21 بلدا اوروبيا، باستثناء فرنسا وايطاليا والمانيا.



يذكر أن عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 كانت انطلقت في الخارج أول أمس الجمعة وتتواصل الى غاية اليوم الأحد.



