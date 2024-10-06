مرصد شاهد: عملية التصويت جرت في ظروف عادية وسلسة مع تسجيل تأخير طفيف في بعض مراكز الاقتراع

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أفاد المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ناصر الهرابي في تصريح صحفي ،اليوم الاحد ، بأن بداية عملية الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية جرت في ظروف عادية وسلسة مع تسجيل تأخير طفيف في افتتاح المكاتب بمركزي الاقتراع زوناف(ولاية منوبة) وطبلبة (ولاية المنستير)



وأضاف أن نسب الإقبال في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول للانتخابات الرئاسية كانت متوسطة في كافة مراكز الاقتراع الى حدود الساعة العاشرة، مشيرا الى أنه تم اعتماد 730 ملاحظا موزعين بين 40 منسقا جهويا و690 ملاحظا ميدانيا بكامل ولايات الجمهورية





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ولاحظ الهرابي في جانب آخر رصد خلوات قريبة من شبابيك مفتوحة بمراكز العطف وفوسانة (ولاية القصرين) والحبيب بالساحلين (المنستير) و »الامل بئر مشارقة (ولاية زغوان) والجمهورية ، دقاش (ولاية توزر)



كما أضاف أنه تم تسجيل حالات فوضى في بعض مراكز الاقتراع، على غرار مركز الاقتراع « تلابت (ولاية القصرين) و »بوشوشة »، الفحص (زغوان) جراء دخول الناخبين دون الانضباط بنظام الصف



وأكد الهرابي ايضا، تسجيل نقص في عدد أوراق التصويت ب4 مراكز، بالإضافة الى خرق الصمت الانتخابي في مراكز أخرى ،وتحديدا بمركزي « فيكتور ايقو » وحشاد (ولاية بنزرت من خلال الدعاية لاحد المترشحين )



ولفت إلي مسالة التاثير على ارادة الناخبين بعدد من مراكز الاقتراع، قائلا » إن عضو مجلس محلي داعم لاحد المترشحين يستعمل سيارته لجلب الناخبين للتصويت للمرشح الذي يدعمه بمركز الاقتراع حي الكرامة1 (القصرين) وفقا لافادة ملاحظي مرصد شاهد »



وتوجه التونسيون اليوم الاحد لمراكز الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة



وأفاد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ بأنه من المنتظر الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية مساء الاثنين 7 اكتوبر