بوعسكر ... نسبة الاقبال في الداخل و الخارج تبلغ الى حدود الساعة الواحدة 14.16 بالمائة

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،فاروق بوعسكر اليوم الاحد ان نسبة الاقبال على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية داخل تونس وخارجها بلغت الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 14.16 بالمائة مضيفا ان 1 مليون و381 الف و176 ناخب ادلوا باصواتهم الى حدود تلك الساعة من اجمالي 9 ملايين و 753 الف و 217 ناخبا.





وذكر بوعسكر في نقطة اعلامية ثانية عقدها مجلس الهيئة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ان نسبة الاقبال داخل تونس الى حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم بلغت 14.5 في المائة اثر تصويت 1 مليون و 316 الفا و 861 ناخبا في حين بلغت نسبة التصويت في الخارج 10 في المائة و بلغ عدد المصوتين 64 الفا و 315 ناخبا.



عملية التصويت بالخارج متواصلة اليوم إلى حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت بلدان الاعتماد وبلدان الاقامة

بوعسكر: فتح جميع مراكز ومكاتب الاقتراع دون تسجيل أي تاخير أو نقص في الموارد البشرية أو اللوجستية

واوضح بوعسكر ان عمليات التصويت التي انطلقت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم داخل تونس "جرت بشكل عادي وطبيعي" ودون تسجيل اي "تأخير في فتح مكاتب التصويت".وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب .وصرح فاروق بوعسكر ايضا انه" لم يشهد اي حدث قد يؤثر على حسن سير العملية الانتخابية".يذكر ان تصويت التونسين بالخارج بدأ منذ يوم الجمعة 4 اكتوبر ويتواصل الى غاية اليوم الاحد مع غلق آخر مكتب في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة .ويبلغ العدد الجملي للمسجلين بالخارج والمعنيين بهذا الاستحقاق الانتخابي 642 الف و810 ناخبا و تمّ فتح 319 مركز اقتراع أمامهم موزعة على 59 بلدا.ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين 7 أكتوبر وفق ما صرح به أمس الناطق الرسمي التليلي المنصري.وأفاد بوعسكر، خلال النقطة الإعلامية الأولى لمواكبة الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد 6 أكتوبر، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بأن الهيئة مكّنت الجالية التونسية بالخارج من التصويت الحرّ بـ 59 دولة بمختلف أنحاء العالم.وأوضح أن كل تونسي موجود بالخارج تحت أي عنوان سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا، أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، يمكنه التصويت في أي مركز اقتراع يختار التصويت فيه، فقط بمجرد الاستظهار بجواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية.وذكّربوعسكر من جهة أخرى، بأن مكاتب ومراكز الاقترع في تونس وخارج أرض الوطن انطلقت في استقبال 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا وناخبة مسجّلين بالسجلاّت الانتخابية، من بينهم 642 ألفا و810 ناخبا مسجلين خارج أرض الوطن أي بنسبة 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، و9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل ومسجلة داخل أرض الوطن أي بنسبة 93.4 بالمائة.ويتوزع عموم المسجلين بالسجلات الانتخابية في الداخل والخارج، حسب الجنس، بين 49.6 بالمائة من الذكور أي ما يعادل 4 ملايين و 838 ألفا و725 ناخبا، ونسبة 50.4 بالمائة من الإناث أي ما يساوي 4 ملايين و914 ألفا و690 ناخبةكما يتوزع الناخبون، حسب الفئات العمرية، بين 32.6 بالمائة من الشباب (18 إلى 35 سنة ) وعددهم 3 ملايين و175 ألفا و709 ناخب وناخبة ونسبة 47.1 بالمائة من الكهول المتراوحة أعمارهم بين 36 و60 سنة ( ما يعادل 4 ملايين و601 ألفا و966 ناخبا)، وبلغ عدد الناخبين المسجلين، الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، 1مليون و 975 ألفا و542 ناخبا أي بنسبة 20.3 بالمائة، حسب الاحصائيات التي قدّمها بوعسكر.وبلغ عدد الأشخاص ذوي الاعاقة المسجلين في السجلات الانتخابية والحاملين لبطاقات إعاقة مسلمة من السلط المعنية، 121 ألفا و441 ناخبا.وقدّر بوعسكر العدد الجملي لمراكز ومكاتب الاقتراع بـ 5331 مركزا منها 5013 مركزا داخل تراب الجمهورية و 318 مركزا بالخارج موجودة أساسا في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ 59 دولة حول العالم وببعض المقرات الأخرى التي تحصّلت عليها الهيئة من بلدان الاعتمادوسخّرت الهيئة أجمالا 10 آلاف و78 مكتب اقتراع منها 9669 مكتبا بالداخل و409 مكاتب خارج تراب الجمهورية. ويشرف 43 ألفا و676 عونا على مجمل مراكز ومكاتب الاقتراع.وقال بوعسكر "إن الهيئة قد قامت وبالتنسيق مع المؤستيين الأمنية والعسكرية، بوضع مخططات لنقل وتوزيع وتجميع المواد الانتخابية وتأمينها في المخازن الجهوية وفي مراكز الاقتراع"، مضيفا أن " العدد الجملي لمسالك توزيع المواد الانتحابية بلغ 418 مسلكا، فيما يقدّر عدد مسالك التجميع بعد الانتهاء من عملية التصويت بـ 465 مسلكا بالإضافة إلى 45 مسلك تجميع سريعة.وأكد بوعسكر ، خلال النقطة الإعلامية الأولى لمواكبة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد 6 أكتوبر ، توافد الناخبين والناخبات ، حاليا، بأعداد "ملفتة "، على مراكز الاقتراع حيث تتواصل عملية التصويت دون انقطاع إلى حدود الساعة السادسة من مساء هذا اليوم، للقيام بواجبهم وحقهم الدستوري في الانتخاباتودعا رئيس الهيئة جميع الناخبين والناخبات وعموم المواطنين إلى ضرورة الانتباه والتيقظ والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضلّلة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية التصويت خاصة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والهدف منها ، حسب قوله، واضح للجميع وهو تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وإرباك العملية الانتخابية.ودعا في هذا الاطار ، إلى التحري في المعلومة والحصول عليها من مصدرها الرسمي عبر الصفحة الرسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبلاغات الإعلامية والنقاط الإعلامية وتصريحات أعضاء مجلس الهيئة ووسائل الإعلام الوطنية.وشدّد على أن أي معلومات ترد من خارج هذه المصادر تحتاج إلى تدقيق إذ لاحظت الهيئة أن عديد الصفحات والمنصات تعودت في كل مسار انتخابي الاشتغال خاصة يومي الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع على بث كم كبير من الأخبار والمعلومات الزائفة الهدف منها إرباك العملية الانتخابية وخاصة التاثير على إرادة الناخبينوذكر بأن الهيئة قد وضعت على ذمة العموم خدمة التعرف على مراكز ومكاتب الاقتراع لكل المواطنين وأتاحت خطوط التواصل معها عبر الموزع الصوتي "1814" وعبر الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "فايس بوك / ميتا"