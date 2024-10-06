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هيئة الانتخابات تدعو المواطنين الى الحذر من الأخبار المضللة حول سير العملية الانتخابية

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Publié le Dimanche 06 Octobre 2024 - 08:30 قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية ، وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتاثير على ارادتهم وارباك العملية الانتخابية

وأوصتهم، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ، بالحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات اعضاءها و من وسائل الاعلام الوطنية.

...

و ذكرت بأن جميع مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء ، وأنه بإمكان الناخب التثبت من مكتب اقتراعه وعدده الرتبي في قائمة الناخبين عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية#

كما أنه بإمكان الناخب التونسي المتواجد خارج ارض الوطن التصويت في اي مركز اقتراع بالخارج.


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