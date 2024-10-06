هيئة الانتخابات تدعو المواطنين الى الحذر من الأخبار المضللة حول سير العملية الانتخابية
دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية ، وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتاثير على ارادتهم وارباك العملية الانتخابية
وأوصتهم، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ، بالحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات اعضاءها و من وسائل الاعلام الوطنية.
وأوصتهم، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ، بالحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات اعضاءها و من وسائل الاعلام الوطنية.
و ذكرت بأن جميع مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء ، وأنه بإمكان الناخب التثبت من مكتب اقتراعه وعدده الرتبي في قائمة الناخبين عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية#
كما أنه بإمكان الناخب التونسي المتواجد خارج ارض الوطن التصويت في اي مركز اقتراع بالخارج.
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