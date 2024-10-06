هيئة الانتخابات تدعو المواطنين الى الحذر من الأخبار المضللة حول سير العملية الانتخابية

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دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية ، وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتاثير على ارادتهم وارباك العملية الانتخابية



وأوصتهم، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد ، بالحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الاعلامية وتصريحات اعضاءها و من وسائل الاعلام الوطنية.





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و ذكرت بأن جميع مراكز الاقتراع تستقبل الناخبين من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء ، وأنه بإمكان الناخب التثبت من مكتب اقتراعه وعدده الرتبي في قائمة الناخبين عبر خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية#



كما أنه بإمكان الناخب التونسي المتواجد خارج ارض الوطن التصويت في اي مركز اقتراع بالخارج.