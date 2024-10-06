انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في كامل تراب الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67023c0ec95774.35315419_pkjqhnlegofim.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت في حدود الثامنة من صباح اليوم الأحد ، عملية التوصيت للانتخابات الرئاسية للفترة الممتدة بين 2024 و2029 .



وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، توقيتا موحدا لفتح المراكز من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون اعتماد توقيت استثنائي في أي جهة.





...



ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي ب9 ملايين و753 ألف و217 ، وتبلغ نسبة الإناث منهم 50 فاصل 4 ونسبة الذكور 49 فاصل 6 ، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23 فاصل 6 من العدد الجملي.



وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب.



ويقع أكبر مركز اقتراع داخل الجمهورية بالوردية وهي المدرسة الابتدائية بالوردية وفيها 16 ألف و424 ناخب و13 مكتب اقتراع ، أما أصغر المراكز فهو يتمثل في خيمة الأعشاش بتوزر وهي موجهة لاستقبال 27 ناخب وفيها مكتب اقتراع وحيد.



وقامت الهيئة بتركيز 57 خيمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية لتقريب مراكز الاقتراع من المواطنين وهي موجودة في ولايات بن عروس وأريانة والكاف والمنستير وصفاقس.



ومنحت الهيئة أكثر من 16 ألف اعتماد بين صحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني، ولكنها أيضا رفضت اعتماد بعض الجمعيات لملاحظة الانتخابات الرئاسية من بينها "مراقبون" و"أنا يقظ "وذلك بسبب "تلقيها لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية".



وسخرت الهيئة 42 ألف عون منهم 2000 بالخارج ، وكذلك أعوان المراقبة البالغ عددهم ألف عون والذين تم تكليفهم بمراقبة الحملة الانتخابية ومراكز الاقتراع.



وتولت وحدات مشتركة من الأمن والجيش الوطنيين تأمين نقل المواد الانتخابية من المخازن الجهوية إلى مختلف مراكز الاقتراع الموزعة على كامل تراب الجمهورية.



وخصصت الهيئة مركز تجميع للنتائج في كل ولاية، تحت إشراف الهيئات الفرعية التي تقوم باحتساب النتائج وتدونها في محاضر توجه لاحقا إلى قاعة العمليات المركزية في قبة المنزه، وفق ما بينه الناطق الرسمي باسم الهيئة.



ويتم في هذه القاعة تجميع كل النتائج والتثبت من تطابق الأرقام الموجودة فيها ثم يقوم المشرفون على هذه العملية بإصدار النتائج ونسبة المشاركة وتوزيع الأصوات بين المترشحين وعدد الأوراق الملغاة وكل التفاصيل المتعلقة بعملية الاقتراع.



وبالتوازي مع الاقتراع بالداخل تتواصل الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج منذ يوم 4 أكتوبر في 317 مركز اقتراع في 58 دولة.

وكانت الهيئة أقرت مبدأ التصويت الحر في الخارج لتجاوز مشكلة ضعف نسب الإقبال هناك قامت بإجراء حمائي لمنع التصويت مرتين.



ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية المترشحون العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2 ) وقيس سعيّد (رقم 3).



ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء غد الاثنين 7 أكتوبر وفق ما صرح به الناطق الرسمي التليلي المنصري ل(وات) .