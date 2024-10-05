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بنزرت: المصادقة على تنفيذ عدد من المشاريع البلدية والعمومية بكلفة 7,5 ملايين دينار

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 19:07 قراءة: 1 د, 1 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية ببنزرت، الملتئمة أمس الجمعة بمقر الولاية، على تنفيذ عدد من المشاريع البلدية والعمومية بكلفة 7.5 ملايين دينار، وفق ما أفادت به مصالح دائرة المجلس الجهوي للولاية.

وأوضحت المصالح ذاتها لوكالة "وات"، أن اللجنة التي تراست فعالياتها الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، قد صادقت على ملف الختم النهائي لاشغال تهيئة وصيانة عدد من الطرقات ببلدية الحشاشنة بمعتمدية سجنان، وبحي سيدي يحي ببلدية منزل بورقيبة، وايضا بالمنطقة البلدية برأس الجبل، وعلى تعبيد عدد من الطرقات وأشغال تصريف المياه بحي المستقبل ببلدية ماطر، وعلى الختم النهائي لدراسة إعداد 7 برامج تهيئة وتنمية تشاركية بمعتمدية سجنان ضمن المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بغزالة وجومين وسجنان.

...

كما صادقت ذات اللجنة على تقييم العروض لاشغال تعبيد عدد من الطرقات ببلدية الحشاشنة، و القسط الاول من اشغال تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار بحي الرجاء، وإقتناء معدات نظافة ببلدية ماطر، وتقرير تقييم العروض المتعلق بانجاز اشغال إعادة تهيئة شبكات الماء الصالح للشرب بمنطقة القمرية من معتمدية غزالة المنجز من قبل مندوبية التنمية الفلاحية، واشغال تهيئة وتوسيع للنقل المؤقت لقسم الإستعجالي ونشاط قسم العلاج الطبيعي المنجز من قبل الادارة الجهوية للصحة، إضافة المصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2024 ببلدية عوسجة، وعلى تدعيم المرافق الخدماتية الموجهة لفائدة عدد من المؤسسات العمومية.


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