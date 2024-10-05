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توقيع وتسليم اذون انطلاق انجاز الأشغال المتعلقة بالدفعة الثالثة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء

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Publié le Samedi 05 Octobre 2024 - 11:10 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تم توقيع وتسليم الأذون بالانطلاق في انجاز الأشغال المتعلقة بالدفعة الثالثة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء، ضمن برنامج الانتقال الطاقي للمؤسسات العمومية.

وتبلغ القدرة الجملية للمشاريع التي سيقع استكمال إنجازها قبل موفى شهر ماي 2025 وتركيزها من هذه الدفعة، حوالي 10 ميغاواط لدى 102 مؤسسة عمومية، وفق ما اعلن رئيس البرنامج نافع البكاري، امس الجمعة، خلال انتظام موكب التوقيع، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

...


وكلفت، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، سبع شركات تركيب طاقة فوطوضوئية تونسية و3 مكاتب مراقبة بانجاز الدفعة الثالثة لمشاريع الانتاج الذاتي للكهرباء على اثر طلب عروض دولي.


يشار الى انه تم انجاز الدفعة الأولى للبرنامج بقدرة 1 ميغاواط خلال بداية السنة الحالية، ولاتزال الدفعة الثانية المقدرة بـ4 ميغاواط في طور الاستكمال، في ما يتم يجري حاليا فرز العروض والتعاقد مع الشركات المعنية، الخاصة بالدفعة الرابعة بقدرة جملية تناهز 20 ميغاواط.


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