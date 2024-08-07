الالعاب الاولمبية 2024 - تايكواندو- التونسية اكرام الظاهري تواجه الكرواتية الكرواتية لينا ستويكوفيتش في ربع النهائي

تواجه لاعبة التايكواندو التونسية اكرام الظاهري ظهر اليوم الاربعاء الكرواتية لينا ستويكوفيتش في الدور ربع النهائي لوزن أقل من 49 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 وذلك انطلاقا من الساعة 13 و30 دقيقة.وكانت الظاهري تأهلت لربع النهائي اثر فوزها صباح اليوم على على المكسيكية دانيلا سوزا بنتيجة 2-1 فيما بلغت الكرواتية ستويكوفيتش ذات الدور بتجاوزها الكندية جوسيبا كافادار بنتيجة 2-0.