رئاسية 2024: ناجي جلول يودع ملف ترشحة لدى هيئة اللانتخابات

أودع ناجي جلول، المترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، عشية اليوم الثلاثاء، ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.





أفاد ناجي جلول، في تصريح لوسائل الإعلام، بأنه يترشح للمرة الثانية للانتخابات الرئاسية، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات عرسا ديمقراطيا وأن يستمر الاستثناء التونسي، على حد تعبيره.



ودعا التونسيين الى المحافظة على ما أسماه ب "هدية الديمقراطية" التي منحها لهم شباب الثورة في 2011 ، والى القناعة بأن تحسين ظروف عيشهم يمر ضرورة عبر الديمقراطية.كما صرح بأن لديه نقصا في عدد التزكيات وواجه بعض الصعوبات في تجميعها، لكن القانون يسمح له باستكمالها في غضون 48 ساعة.وناجي جلول مولود في 17 أكتوبر 1957 بالقالطة من ولاية المنستير، وهو سياسي وأستاذ جامعي، ورئيس "حزب الائتلاف الوطني" (تأسس في أوت 2020) وسبق له الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019. كما تقلد منصب وزير للتربية في حكومتي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد.وأعلن جلول عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، خلال المؤتمر الثاني لحزبه الذي كان انعقد يومي 4 و5 ماي الفارط بمدينة المنستير.يذكر أن آجال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم، والتي كانت انطلقت يوم 29 جويلية الماضي، قد أغلقت على الساعة السادسة من مساء اليوم، على أن يتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم 11 أوت والقائمة النهائية يوم 4 سبتمبر القادم.