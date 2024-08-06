قفصة: استرجاع عقار دولي مُرسّم بالملك العمومي للمساجد بموجب حكم قضائي

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- استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة، اليوم الثلاثاء، عقارا دوليا مبنيا بالمدينة العتيقة بقفصة ومرّسما بالملك العمومي للمساجد، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر عن محكمة الإستئناف بقفصة.

وقالت المديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة، ليلى بن قاجي، إن "إدارتها قد إسترجعت اليوم عقارا على ملك الدولة مُرسمّا بعنوان الملك العمومي للمساجد، بعد تنفيذ حكم قضائي صدر عن محكمة الإستئناف بقفصة، ليتمّ تسليمه بعد ذلك إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بإعتباره معلما دينيا.

ويمسح هذا العقار، المستولى عليه من طرف مواطنين يتصرّفون فيه دون وجه حق منذ سنة 2012، حوالي 276 مترا مربعا ويقع بالمدينة العتيقة ويتبع مسجد سيدي أحمد السهيلي.

وحسب المديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، فإنّ إسترجاع هذا العقار سوف يتيح استئناف أشغال توسعة مسجد سيدي أحمد السهيلي المتوقفة منذ سنوات بسبب الإستيلاء على العقار المبني واللجوء إلى القضاء.