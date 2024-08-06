الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب الايفواري يوسف توري لمدة موسمين

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أعلن الملعب التونسي اليوم الثلاثاء تعزيز فريق أكابر كرة القدم بالتعاقد مع اللاعب الايفواري يوسف توري لمدة موسمين.

ويشغل يوسف توري صاحب الـ 24 سنة خطة متوسط ميدان، وسبق له الاحتراف في الخليج حيث لعب في صفوف فريقي ظفار والاتحاد العمانيين ونادي الميناء العراقي، كما كانت له تجربة احترافية في البطولة الجورجية مع أكثر من ناد على غرار شوكورا وآف سي سامغورالي وآف سي بيتليمي.

ويعد هذا الانتداب هو الخامس للملعب التونسي خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع محمد أمين زغادة وأحمد الباجي وناصف العطوي وزياد برّيمة مقابل رحيل اللاعب الايفواري لمين نداو بعد تجربة دامت لموسمين.

يذكر أنّ الملعب التونسي سيخوض غمار الموسم الجديد تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري، وسيلعب على أكثر من واجهة أبرزها مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، وذلك بعدما توّج



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"الأحمر والأخضر" نهاية شهر جوان الماضي، وتحت قيادة مدربه السابق حمادي الدو، بمسابقة كأس تونس.



