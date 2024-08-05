قبلي: تنظيم وقفة احتجاجية لعمال شركة البستنة امام مقر الولاية

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نفذ عدد من عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية قبلي، في اطار سلسلة التحركات التي دعت اليها النقابة الاساسية للشركة، والتي يتم تنفيذها منذ فترة، لمطالبة السلط المركزية بتنفيذ مطالب مهنية لفائدة العمال.

واوضح كاتب عام النقابة الاساسية لاطارات واعوان شركة البستنة الهادي لحمر لصحفي "وات" ان هذه التحركات التي انطلقت عقب صدور اللائحة المهنية ثم البيان عن النقابة منذ اكثر من شهر، تاتي للمطالبة بالاسراع بتصنيف شركة البستنة كقطاع عام، الى جانب تحيين شبكة الاجور على غرار الشركات المماثلة ببقاقي الجهات، وتمكين العملة من بعض المنح، علاوة على تسوية وضعيتهم تجاه الصناديق الاجتماعية.

واشار الى ان عددا من ممثلي الطرف النقابي للشركة، قد التقوا صباح اليوم والي الجهة محمد الطيب الخليفي، الذي ابلغهم انه من المقرر ان يتم عقد مجلس وزاري مضيق حول شركتي البستنة بقبلي وتطاوين.

وثمن تفاعل الطرف الحكومي مع التحركات الاحتجاجية للعمال، وعن امله في ان ترتقي مخرجات المجلس الوزاري الى تطلعاتهم وان تتماشى مع بعض المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية وخاصة منها تصنيف الشركة وتحيين الاجور وتسوية وضعية التغطية الاجتماعية للعمال.