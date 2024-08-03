النادي البنزرتي يتعادل وديا مع الرجاء البيضاوي المغربي 1-1

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تعادل النادي البنزرتي مع الرجاء البيضاوي المغربي 1-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم السبت بطبرقة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وافتتح الرجاء البيضاوي التسجيل بواسطة حسين رحيمي قبل ان يعدل محمد الصادق الجمالي النتيجة لفائدة النادي البنزرتي.

