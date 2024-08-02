غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنظم بعثة أعمال إلى فرنسا لزيارة الصالون الدولي "سيال باريس 2024"

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أعلنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، الجمعة، عن تنظيم بعثة أعمال الى فرنسا لزيارة الصالون الدولي للصناعات الغذائية، "سيال باريس 2024"، الذي ينعقد في دورته 30 من 19 الى 23 أكتوبر 2024.



وأوضحت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، في بلاغ، ان هذه البعثة تهدف الى "توفير منصة خاصة للمؤسسات التونسية لاستكشاف الفرص الجديدة المتاحة لتطوير أنشطتهم في السوق الفرنسية الأوروبية، اضافة الى تعزيز الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين الاساسيين في قطاع الصناعات الغذائية والتعرف على الابتكارات الجديدة في القطاع".





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ويشمل برنامج هذه الزيارة، كذلك، عقد لقاءات ثنائية مع العارضين في الصالون الدولي "سيال باريس 2024" لتعزيز فرص أصحاب المؤسسات التونسية في دفع الشراكات والمشاريع.