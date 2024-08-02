مهرجان قرطاج الدولي 2024: تناسق موسيقي وبصري فريد في حفل "الجمهور الكورال" لأمين بودشار

// علاقة أفقية كسرت النمط المألوف

// تناغم بصري وموسيقي

استهل بودشار حفله بأداء مقطع موسيقي من تأليفه حمل عنوان "موزيكا"، ثم اقترح على الجمهور مقاطع موسيقية أخرى من تأليفه أيضا تنبض بالحيوية والطاقة قدّمها بين الأغاني المقترحة، وهو اختيار متقن ومقصود حتى يستريح الجمهور ويستردّ أنفاسه ويستعدّ لأداء الأغاني اللاحقة. ومن هذه المقاطع الموسيقية عزف بودشار "جالسا" و"التعريضة" التي أدمج فيها موسيقات العالم و"جبلي جام" التي تمثل اللون الجبلي الموجود شمال المغرب و"ليلا" التي امتزجت فيها ألحان موسيقية مختلفة كالخليجي والمغربي والقناوة والمزود.وبدأ الغناء ب "يا مسهرني" لكوكب الشرق أم كلثوم مما جذب الانتباه منذ اللحظات الأولى. ثم تخلل العرض تنقلات الفنان بين إيقاعات سريعة وأخرى هادئة، مستعرضا مهاراته الفنية في تقديم مزيج رائع من الألحان، فأدى الحضور "أكذب عليك" و"في يوم وليلة" لوردة الجزائرية و"مستنياك" لعزيزة جلال و"جانا الهوى" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.أما الأغاني التونسية الخالدة التي تردّد صداها بقوة وعمق في أرجاء المسرح، فكانت مراوحة بين القديم والجديد، إذ أدى الجمهور للصادق ثريا "كي يضيق بيك الدهر" و"نساية" و"ريتك ما نعرف وين" للطفي بوشناق. وغنى الجميع لصليحة رائعتها "آه يا خليلة" ولصابر الرباعي "أتحدى العالم" و"علّي جرى" للفنانة عُليّة، ثم كانت أغنية "وحياتي عندك" لذكرى محمد و"اليوم قالتلي" و"حبي يتبدل يتجدد" للهادي الجويني، كما لم ينس بودشار الفنان علي الرياحي في أغنية "تكويت" والفنانة نعمة في أغنيتها "آش علينا".ودعا بودشار إلى الركح مجموعة من العازفين الذين أدوا معزوفات في اداء منفرد، ومن أبرزهم عازف الكمان القدير البشير السالمي الذي أبدع بأنامله في عزف "عرضوني زوز صبايا" و"علاش يا غزالي"، في حين قدم العازف جوهر الهرماسي معزوفة على آلة السكسوفون.وبرزت العلاقة الأفقية بين الفنان وجمهوره كعنصر محوري في نجاح العرض. فالعلاقات الأفقية التي تشير إلى التفاعل المتساوي وغير الهرمي بين الفنان والجمهور، شكلت جزءا أساسيا من التجربة الموسيقية التي قدمها بودشار وهي العمود الصلب التي ترتكز عليها حفلات هذا الفنان المعروف بروحه المرحة وحماسه، فجعل من التواصل مع جمهوره جزءا لا يتجزأ من الأداء. كما كان الحضور يتجاوب مع إشارات الفنان بشكل فوري وهذا التفاعل المزدوج خلق ديناميكية خاصة جعلت من الحفل تجربة موسيقية جماعية متفرّدة ومكّنت بودشار من تحفيز طاقاته الإبداعية في العزف وقيادة الفرقة الموسيقية المصاحبة له والمتألفة من 35 عازفا منهم 15 عازفا تونسيا..وتجلّت العلاقة بين أمين بودشار وجمهوره، ضمن هذا الحفل في مهرجان قرطاج الدولي، من خلال تناغم بصري وموسيقي فريد، حيث حضر الجمهور بزي أبيض تماهى بشكل ملحوظ مع أزياء الفرقة الموسيقية، مما خلق مشهدًا بصريًا متكاملًا. وهذا التنسيق البصري لم يكن مجرد جمالية، بل كان له تأثير مباشر على تجربة الأداء، فالأزياء المتناسقة ساعدت في تعزيز الشعور بالتلاحم والتكامل بين الفنان والجمهور، مما جعل العرض يبدو وكأنه عمل جماعي متكامل.وأعرب أمين بودشار خلال الندوة الصحفية التي تلت العرض عن شكره العميق للجمهور التونسي، مؤكدا أن هذا الأداء هو من بين اللحظات الأبرز في مسيرته الفنية. كما تحدّث عن هذه التجربة المبتكرة التي أطلقها منذ ما يناهز 3 سنوات، قائلا إن الفكرة خامرته أثناء العزف في بيته بينما كان أفراد عائلته يؤدون الأغاني، فكان تفاعلا فريدا بينهما. وأضاف أن الفكرة تعززت مع أول تجربة عندما عزف "جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ وأداها الجمهور، مضيفا "لذلك انطلقت فعليا في هذه التجربة ولقيت تجاوبا جماهيريا كبيرا في مختلف الحفلات".وقال إن نجاح تجربة "الجمهور الكورال" جعلت عديد الفنانين يخطون على دربها، لافتا إلى أن الأمر أزعجه في بداية الأمر، لكن مع النجاح الذي حققه في جميع حفلاته أصبح هذا الأمر عاديا بالنسبة إليه.وتعتبر مشاركة أمين بودشار في مهرجان قرطاج الدولي بمثابة علامة فارقة في مسيرته الفنية. وقد أثبت من خلال هذا الأداء الباهر قدرته على جذب انتباه الجماهير الكبيرة وتقديم عروض تتماشى مع مستوى الحدث الدولي. الحفل لم يكن فقط فرصة لتقديم فنه، بل أيضاً منصة لإبراز الثقافة العربية وتعزيز حضورها في الساحة الفنية العالمية.