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سيدي بوزيد: حجز 5 أطنان من مادة السكر ومواد أخرى بمعتمدية سيدي علي بن عون

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Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 10:10 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بسيدي بوزيد، مساء امس الأربعاء، من ضبط شاحنة على مستوى مفترق الفج منزل ميمون ط/و رقم 3، تحتوي على 5 اطنان من السكر، بالإضافة إلى 30 كردونة مزيل عرق كانت مخفية، وحوالي طن من تمور القنتيشي
وتأتي عملية الحجز، وفق ما ورد بموقع الولاية الالكتروني، عملا بتوصيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وضمان انتظام التّزويد والتّصدّي للتّهريب والاحتكار والتّجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية والمتعلقة بتكثيف المراقبة على مسالك توزيع المواد الأساسية المدعمة.
يشار الى ان قيمة المحجوز الجملية قدرت بحوالي 124 ألف دينار، دون اعتبار قيمة الشاحنة، وفق ذات المصدر.


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