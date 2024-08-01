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الترجي الرياضي يعلن رسميا تعاقده مع يوسف البلايلي الى غاية 2026

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يوسف البلايلي
Publié le Jeudi 01 Août 2024 - 09:42 قراءة: 0 د, 23 ث
      
قال الترجي الرياضي انه اتم اجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف البلايلي قادما من نادي مولودية الجزائر.
واضاف فريق باب سويقة على صفحته الرسمية ان البلايلي امضى عقدا لموسمين الى غاية جوان 2026.
وهي التجربة الثالثة ليوسف البلايلي مع الترجي الرياضي بعد تقمصه الوان الفريق سابقا من 2012 الى 2014 ثم من 2018 الى 2019.
وتوج البلايلي (32 عاما) مع شيخ الاندية التونسية في التجربتين السابقتين بعديد الالقاب ابرزها رابطة ابطال افريقيا عامي 2018 و2019.
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