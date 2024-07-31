الفرقة الموسيقية العمانية " لبان " تحيي بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر بسوسة سهرة موسيقية في اطار التبادل الثقافي مع سلطة عمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66aa3505970976.96608668_pmgfnqiohljek.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن فعاليات الدورة 65 لمهرجان سوسة الدولي أحيت الفرقة الموسيقية العمانية " لبان " مساء الثلاثاء بمسرح الهواء الطلق بسيدي الظاهر بسوسة سهرة موسيقية واكبها بالخصوص سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله



وتابع الجمهور فقرات هذه السهرة التي تمت برمجتها في إطار التبادل الثقافي مع سلطنة عمان حيث اطلت الفرقة الموسيقية العمانية المتكونة من خيرة العازفين العمانيين وبقيادة المايسترو فرح جمال وقدمت عرضا موسيقيا طربيا تضمن باقة من الأغاني من التراث العماني ومن التراث التونسي وذلك الى جانب بعض الأغاني الخليجية والشرقية

وفي تصريح اعلامي عقب انتهاء الحفل الموسيقي العماني افاد كل من فرح جمال وعايشة الزدجالي ومحاد صالح وهم من نجوم الفرقة العمانية ان الأغاني المقدمة تتميز بطابعها العماني النابع من الخصوصيات الثقافية التي تميز محافظة " ظفار " العمانية مشيرين إلى ان ايقاع " الربوبة " وايقاع " البرعة " وايقاع " الطنبورة " هي الايقاعات الغالبة على الموسيقى العمانية



...



وأوضحوا أن الفرقة الموسيقية العمانية ارتأت كذلك تقديم مختارات من التراث التونسي ومن التراث الشرقي حتى تستجيب لانتظارات الذوق العام للجمهور التونسي وذلك باعتبار ان الموسيقى عامل تقريب بين الشعوب والحضارات.

وثمن من جانبه سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبد الله في تصريح اعلامي التعاون والتبادل الثقافي بين تونس وسلطنة عمان مؤكدا ان مشاركة فرقة " لبان " العمانية في المهرجانات التونسية تاتي تجسيدا وتاكيد لهذه العلاقة المتميزة بين الدولتين معربا عن امله في ان يتطور التعاون الثقافي التونسي العماني الى اعمال ثقافية وفنية مشتركة

وأفاد ان اطلاق تسمية " لبان " التي تحملها الفرقة الموسيقية العمانية التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة العمانية تعود أصولها الى التراث العماني التقليدي لمحافظة ظفار التي تتميز بنوعية من البخور العمانية تسمى اللبان وتشتهر به لدى كل زوار السلطنة من مختلف بلدان العالم العربي.