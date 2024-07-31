التجذيف زوجي خفيف ... التونسيتان خديجة الكريمي وسلمى الذوادي تخفقان في بلوغ الدور النهائي

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اخفق الثنائي التونسي المتكوّن من خديجة الكريمي وسلمى الذوادي اليوم الأربعاء في بلوغ الدور النهائي لمسابقة التجذيف زوجي خفيف، ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.





وحلّ الثنائي التونسي في المركز السادس والأخير من الدور نصف النهائي الثاني في زمن قدره 7:26.39 دق، فيما آلت المراكز الثلاثة الأولى المعنية بالتأهل للنهائي لثنائي رومانيا الذي حلّ في الصدارة، يليه ثنائي اليونان في المركز الثاني، وثنائي ايرلندا الذي حلّ ثالثا.



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وسينهي الثنائي التونسي مشواره في الأولمبياد يوم الجمعة بالمشاركة في النهائي ب الترتيبي من أجل المراكز 7 الى 12، وذلك انطلاقا من الساعة 10 و18 دقيقة صباحا.

يذكر أنّ خديجة الكريمي وسلمى الذوادي كانتا قد بلغتا الدور نصف النهائي اثر حلولهما في المركز الثالث من التصفية الثانية لمجموعة التدارك بزمن قدره 7:25.21 دق.



وفي ما يلي الترتيب في اعقاب منافسات الدور نصف النهائي لمسابقة التجذيف زوجي خفيف سيدات

الدور نصف النهائي الأول

البلد الزمن

1- بريطانيا 6:59.79 دق تأهل الى النهائي أ

2- نيوزيلندا 7:02.86 دق تأهل الى النهائي أ

3- الولايات المتحدة 7:05.03 دق تأهل الى النهائي أ

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4- بولونيا 7:06.69 دق تأهل الى النهائي ب

5- كندا 7:13.36 دق تأهل الى النهائي ب

6- الأرجنتين 7:33.41 دق تأهل الى النهائي ب



الدور نصف النهائي الثاني

البلد الزمن

1- رومانيا 6:56.65 دق تأهل الى النهائي أ

2- اليونان 6:57.90 دق تأهل الى النهائي أ

3- ايرلندا 6:59.72 دق تأهل الى النهائي أ

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4- فرنسا 7:03.22 دق تأهل الى النهائي ب

5- النمسا 7:19.70 دق تأهل الى النهائي ب

6- تونس 7:26.39 تأهل الى النهائي ب



