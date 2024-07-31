الصيدلية المركزية تؤكد توفر الأدوية الحياتية وتزويد السوق بها بانتظام وتنفي تسجيل أي نقص في التزود بالمحاليل الوريدية

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أكدت الصيدلية المركزية للبلاد التونسية توفر الأدوية الحياتية وتزويد السوق بها بانتظام ونفت ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقص التزود بالمحاليل الوريدية NaCl 0,9%.



ودعت الصيدلية المركزية في بلاغ لها، عموم المواطنين إلى التثبت من هذه" الإدعاءات" والتواصل المباشر مع الهياكل المختصة.





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وأوضحت أن مادة المحاليل الوريدية متوفرة بالسوق ويتم التزود منها بصفة طبيعية، معلنة انها تقوم بتوفير كميات إضافية وبصفة استثنائية لتعديل السوق وتلبية حاجيات المستشفيات والمصحات ومراكز تصفية الدم في القطاعين العمومي والخاص.



وذكر البلاغ أن توفير الأدوية الحياتية هو في صلب اهتمامات الصيدلية المركزية وسلطة الإشراف، مشيرة الى أنه تم وضع إستراتيجية للتزويد بهذه الأدوية لتفادي الاضطراب في توزيعها بالتنسيق مع كل الأطراف المتدخلة في قطاع الأدوية.



وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا ما يفيد بتسجيل نقص في التزود بالمحاليل الوريدية في مراكز تصفية الدم وبعدد من الأدوية الحياتية في المستشفيات العمومية والصيدليات.

