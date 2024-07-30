وزير الداخلية يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر ويبحث مع نظيره الجزائري جملة من الملفات

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تدارس وضع التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية التونسية والجزائرية والتباحث في ملفات التصدّي للإرهاب والجريمة المنظمة والشبكات الضالعة في ترويج المخدرات والهجرة غير النظامية وأمن الحدود، تلك هي أبرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الثلاثاء في الجزائر وزير الداخلية خالـد النوري ووزيـر الـداخـلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، ابراهيم مراد.



وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ نشرته مساء اليوم، أنه تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى جملة من المسائل المتعلّقة بتسهيل حركة الأشخاص بين البلدين على مستوى المعابر الحدودية، إلى جانب بحث سبل وضع أطر للتعاون في مجال شرطة الحدود، وكذلك محور تنمية المناطق الحدودية.





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وجدّد الطرفان عزمهما للارتقاء بالعلاقات في هذه المجالات وعقد اجتماعات فرق العمل المشتركة المعنية بمجمل هذه المجالات في أقرب الآجال.