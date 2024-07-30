منوبة: بلوغ المرحلة التمهيدية لعملية التعداد العام للسكان والسكنى نسبة ال45 بالمائة

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تجاوزت نسبة تقدم المرحلة التمهيدية لعملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي انطلقت في شهر ماي وتتواصل الى غاية شهر سبتمبر المقبل، بولاية منوبة، ال45 بالمائة

وأوضحت المديرة بمعهد الإحصاء المسؤولة عن مكتب التعداد بولاية منوبة هندة الهرابي لصحفية "وات"، ان هذه المرحلة التي تعرف بمرحلة "العد القبلي للمباني والمحلات والمساكن"، يقوم بها 35 ناظر إحصاء تم انتدابهم للغرض وتكوينهم تقنيا حول كيفية معالجة المعطيات المتوفرة لدى الهياكل العمومية وربطها فيما بينها ودراسة مدى تطابقها، وحول جمع بيانات المسوحات الاقتصادية الظرفية والأسرية ونوعية المباني وصبغتها ان كانت سكنية او تجارية او مهنية أو غيرها، وذلك باستعمال اللوحات الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية وبالاتصال المباشر بالمواطنين.

وتنطلق فور انتهاء المرحلة التمهيدية، الهادفة الى ضبط نقاط تمركز جغرافية تعتمد، مرحلة العد الفعلي عبر الاستمارات، التي ينطلق العمل بها خلال المرحلة الثانية من بداية شهر نوفمبر المقبل وحتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وستشمل إحصاء جميع الأسر وتعمير استمارة التعداد، وسيتولى القيام بالعملية فريق يقع انتداب عناصره، يتكون من أكثر من 06 أعوان تعداد بكل دائرة إحصائية، وذلك باشراف النظّار الذين تم انتدابهم في اطار الإستراتيجية الوطنية لمقاومة التشغيل الهش وبالتنسيق مع مختلف مكاتب التشغيل بالجهة.

واكدت الهرابي اهمية عملية التعداد ال 13 من نوعها في البلاد، ودورها في إنتاج معطيات دقيقة ومفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر وفي إعداد البيانات الاقتصادية والاجتماعية وبناء قاعدة بيانات موثقة وعلمية بما من شأنها المساهمة في حسن بناء وحوكمة المخططات التنموية المستقبلية للبلاد.



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ودعت المواطنين الى التحلي بمزيد الوعي وتفهم دور ناظر او أعوان الإحصاء عند الاتصال بهم وطرح معطيات حول المسؤول عن العائلة وتصنيف المباني وصبغتها، واعتبرت ان كل مايدلون به ينضوي ضمن البيانات الشخصية المحمول على المعهد حمايتها، واشارت الى حصول اعتداءات لفظية على الاعوان في بعض الأحياء السكنية وتعطيل عملهم، الامر الذي يتطلب ضرورة مرافقة دوريات امنية للتامين وتسهيل المهمة.