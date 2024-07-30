بطولة بورتو للتنس - عزيز دوقاز يخرج منذ الدور الاول على يد البلجيكي الكسندر بلوكس

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ودع لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 234 عالميا بطولة بورتو البرتغالية منذ الدول الاول للجدول الرئيسي اثر خسارته امام البلجيكي الكسندر بلوكس المصنف 295 عالميا بنتيجة صفر-2 (بواقع 4-6 و2-6) اليوم الثلاثاء.
وتعتبر بطولة بورتو من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية ميدان صلبة بجوائز مالية قيمتها 148625 يورو.
وتعتبر بطولة بورتو من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية ميدان صلبة بجوائز مالية قيمتها 148625 يورو.
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