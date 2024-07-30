بطولة بورتو للتنس - عزيز دوقاز يخرج منذ الدور الاول على يد البلجيكي الكسندر بلوكس

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ودع لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 234 عالميا بطولة بورتو البرتغالية منذ الدول الاول للجدول الرئيسي اثر خسارته امام البلجيكي الكسندر بلوكس المصنف 295 عالميا بنتيجة صفر-2 (بواقع 4-6 و2-6) اليوم الثلاثاء.



وتعتبر بطولة بورتو من بين دورات التحدي وهي تقام على ملاعب ذات ارضية ميدان صلبة بجوائز مالية قيمتها 148625 يورو.





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