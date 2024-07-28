الاولمبي الباجي -اربع مقابلات ودية في تربص عين دراهم

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اعلن الاولمبي الباجي، اليوم الاحد، ان فريق الاكابر لكرة القدم سيجري خلال تربصه الاعدادي بمدينة عين دراهم بداية من غد الاثنين الى غاية 8 اوت القادم اربع مقابلات ودية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وسيستهل نادي عاصمة السكر سلسة لقاءاته الودية بالتباري يوم 1 اوت مع الملعب التونسي قبل ملاقاة يوم 3 اوت النادي الصفاقسي. وسيواجه في المباراة الودية الثالثة النادي الافريقي يوم 5 اوت بمدينة طبرقة على ان يتقابل في اللقاء الرابع مع شبيبة العمران، الصاعد حديثا الى الرابطة الاولى، يوم 8 اوت بملعب الشاذلي زويتن.

ويستعد الاولمبي الباجي للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب ناصيف البياوي.