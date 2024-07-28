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وزارة التربية تقرر الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين إلى المؤسسات التربوية النموذجية على أن لا يقل المعدل عن 14 من 20

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Publié le Dimanche 28 Juillet 2024 - 11:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها الأحد، أنها تولّت الترفيع في عدد التلاميذ الموجهين إلى المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية، في حدود ما تسمح به طاقة إستيعابها المبرمجة، على أن لا يقل المعدل عن 14 من 20.

وأكدت الوزارة ان هذا الاجراء يندرج في اطار العمل على تمتيع التلاميذ المرتّبين تفاضليا ضمن مجموعة المؤهلين الأول بفرصة الإلتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية المرتبطين بها، وحرصا على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة التلاميذ المترشحين للإلتحاق بالمؤسسات النموذجية.
جدير بالذكر أن 3515 تلميذا تمكنوا من التوجه إلى المعاهد النموذجية التي تبلغ طاقة استيعابها 3750 مقعدا في مفتتح السنة الدراسية 2024-2025، في حين تمكن 3680 تلميذا من التوجه إلى المدارس الإعدادية النموذجية التي حددت طاقة استيعابها ب 3850 مقعدا.


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