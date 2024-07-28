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باريس 2024 (قدم -سيدات): خصم ست نقاط من رصيد كندا وايقاف المدربة على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا

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Publié le Dimanche 28 Juillet 2024 - 06:21 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تم خصم ست نقاط من رصيد المنتخب الكندي للسيدات، حامل اللقب، وأوقفت مدربته لعام على خلفية فضيحة التجسّس بمسيّرة خلال حصة تدريبية لنظيره النيوزيلندي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™، وفقا لما أعلن السبت الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال فيفا إن الاتحاد الكندي لكرة القدم "وُجد مسؤولاً عن عدم احترام قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم المعمول بها بشأن ما يتعلق بـ... حظر تحليق طائرات بدون طيار فوق أي مواقع تدريب".

...

كما أوقفت مدربة المنتخب البريطانية بيفرلي بريستمان، ومساعدتها وأحد المحللين عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة عام واحد، وفقاً للبيان الصادر عن أعلى هيئة كروية.


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