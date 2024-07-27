رئيس البرلمان الجزائري: الجزائر حريصة على دعم تونس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

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أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، حرص الجزائر على دعم تونس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة الاقتصادية والأمنية.



كما أكّد بوغالي خلال لقاء جمعه، السبت، بوزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، حرص بلاده تعزيز التعاون في القطاعات الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة.





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وثمن الطرفان مواصلة دعم التعاون الثنائي بين تونس والجزائر على جميع الأصعدة، سيما، في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والتبادل الكهربائي قصد تأمين تزويد الكهرباء في المناطق الحدودية. كما تم التباحث بشأن آفاق التعاون المشترك في قطاع المناجم.



واستعرضت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، بالمناسبة، الملامح الكبرى للاستراتيجية الوطنية الصناعية والطاقية. وأشارت إلى مدى تطور البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية واقترحت تنظيم زيارات ميدانية للوفد الجزائري قصد الإطلاع على التجربة التونسية في القطاعات الصناعية الواعدة على غرار مكوّنات السيّارات والطائرات وللنسيج التقني والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية.