مبارزة - سلاح السابر: فارس الفرجاني يتاهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه على الكوري الجنوبي غو بونجيل

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تاهل المبارز التونسي فارس الفرجاني الى الدور ثمن النهائي لمسابقة "السابر" ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بفوزه اليوم السبت على الكوري الجنوبي غو بونجيل بنتيجة 15-8.
وسيلاقي الفرجاني في الدور ثمن النهائي اليوم السبت انطلاقا من الساعة 14 و25 دق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأمريكي ايلي ديرشفيتز والمجري سيساناد جيميزي.
وسيلاقي الفرجاني في الدور ثمن النهائي اليوم السبت انطلاقا من الساعة 14 و25 دق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأمريكي ايلي ديرشفيتز والمجري سيساناد جيميزي.
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