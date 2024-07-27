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مبارزة - سلاح السابر: فارس الفرجاني يتاهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه على الكوري الجنوبي غو بونجيل

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Publié le Samedi 27 Juillet 2024 - 13:08 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تاهل المبارز التونسي فارس الفرجاني الى الدور ثمن النهائي لمسابقة "السابر" ضمن دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بفوزه اليوم السبت على الكوري الجنوبي غو بونجيل بنتيجة 15-8.
وسيلاقي الفرجاني في الدور ثمن النهائي اليوم السبت انطلاقا من الساعة 14 و25 دق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأمريكي ايلي ديرشفيتز والمجري سيساناد جيميزي.


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