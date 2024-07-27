القيروان: التصدي ل3 عمليات حفر آبار عشوائية منذ بداية الاسبوع

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تمكن أعوان دائرة الموارد المائية المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان، منذ بداية الاسبوع الجاري، من التصدي ل 3 عمليات حفر آبار عشوائية وحجز آلات حفر ومعدات مختلفة وتحرير محاضر جزائية ضد المخالفين.

وتم وفق معطيات تحصلت عليها صحفية "وات" من المندوبية الجهوية للفلاحة، إيقاف عمليات الحفر العشوائية بكل من منطقة الحرايرية من عمادة بئر الحلو بمعتمدية الشراردة، ومنطقة القريشات بمعتمدية حفوز ومنطقة المخصومة بمعتمدية القيروان الجنوبية، وذلك بالاشتراك مع اعوان الحرس الوطني في إطار الحملة المتواصلة لمقاومة ظاهرة حفر الآبار العشوائية.



وبات حفر الابار العشوائية، يمثل خطرا على ديمومة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وانحباس الامطار، ويتم سنويا تسجيل أكثر من 100 محضر في حفر الآبار العشوائية بولاية القيروان.



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كما تم خلال هذا الاسبوع ، معاينة مخالفات للضخ العشوائي لمياه الري على وادي معروف من معتمدية الوسلاتية ورصد عمليات إستغلال مفرط للمياه دون الصيغ القانونية باستعمال مضخات غير مطابقة للمواصفات المرخص فيها، وصهاريج دون تراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .





