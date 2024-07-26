النادي الافريقي يتعاقد مع بلال ايت مالك الى موفى جوان 2027

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اعلن النادي الافريقي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب السابق للاتحاد المنستيري بلال ايت مالك الى غاية جوان 2027.

وكان فريق الاحمر والابيض عزز صفوفه خلال، الميركاتو الصيفي، بكل من حمزة بن عبدة وياسين بوعبيد ومعتز الزمزمي والاوغندي كينيث سيماكولا وحمزة الخضراوي اضافة الى تمديد عقد الحارس غيث اليفرني.

يذكر ان النادي الافريقي دخل منذ يوم امس في تربص مغلق بمدينة طبرقة تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني استعدادا للموسم الكروي الجديد.