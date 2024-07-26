رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري يؤكد لدى حلوله بتونس ان زيارته تاتي تنفيذا لبروتوكول التعاون بين المجلسين النيابيين

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عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي في تصريح لوكالة ",وات" عند وصوله لمطارتونس قرطاج صباح اليوم عن "عميق سعادته بتواجده في بلده الثاني تونس الخضراء تلبية لدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب".

وبين أن الزيارة "تتنزل في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتاريخ المشترك التي تجمع البلدين ".



وقال "أن هذه الزيارة تاتي أيضا في إطار تنفيذ البروتوكول الذي تم توقيعه في نهاية السنة الماضية والذي سيتم تجسيده عمليا وذلك للتشاور والتباحث في القضايا المشتركة والقضايا المغاربية والافريقية والدولية لنبني على ذلك مواقف موحدة ونحدد المخرجات التي ستخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين ".



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ومن جهته، أعرب إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب ل "وات" عن بالغ سعادته باستقبال نظيره الجزائري مبينا أن هذه الزيارة "تكرس عمق العلاقة بين الشعبين و البلدين وهي تستمد جذورها من التاريخ وكذلك من الحاضر والرؤية المشتركة بالنسبة للمستقبل .



وقال " نعتقد إعتقادا جازما أن أمن تونس من أمن الجزائر وأن أمن الجزائر من أمن تونس ولا بد في نطاق هاته التحولات الإقليمية والعالمية من أن تكون لنا رؤية موحدة ومشتركة " مشيرا الى ان القيادة في البلدين لها مواقف متناغمة ورؤية واضحة في مختلف القضايا وان هذه الزيارة دليل على عمق هذه العلاقات .

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي واعضاء الوفد البرلماني المرافق له وصلوا صباح اليوم الى تونس .



ويؤدي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي زيارة رسمية الى تونس على رأس وفد برلماني تنطلق اليوم الجمعة وتتواصل الى غاية يوم الاثنين 29 جويلية الجاري وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة