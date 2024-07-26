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بوردو بطل فرنسا ست مرات يستعد لإشهار إفلاسه

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Publié le Vendredi 26 Juillet 2024 - 09:58 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أعلن نادي بوردو الذي سبق له الفوز بلقب بطولة الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم ست مرات الليلة الماضية أنه تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بعد أيام فقط من نزوله إلى بطولة الدرجة الثالثة المحلي بعد انسحاب ملاك نادي ليفربول الإنقليزي من محادثات للاستحواذ عليه.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قررت الهيئة الوطنية للرقابة الإدارية انزال بوردو من الدرجة الثانية إلى الثالثة بسبب مشكلات مالية.
وبمجرد انسحاب مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول من محادثات الاستحواذ أنهى ذلك فعليا آمال النادي في البقاء والاستمرار.
...

وقال بوردو في بيان "إنه قرار صعب يستبق نتيجة حتمية لعملية إعادة الهيكلة الجارية".

وبموجب الإفلاس سيتخلى بوردو عن رخصته الاحترافية التي احتفظ بها منذ عام 1937 وسيغلق أكاديميته الشهيرة التي ساعدت في تطوير مواهب كبيرة مثل بيسنتي ليزارازو وجول كوندي وزين الدين زيدان.



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