الالعاب الاولمبية 2024 - برنامج مشاركة الرياضيين التونسيين يوم السبت 27 جويلية

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تستانف منافسات الدورة الاولمبية باريس 2024 يوم غد السبت بعد حفل الافتتاح المقرر مساء اليوم الجمعة على نهر السين. وكانت بعض المسابقات انطلقت قبل الافتتاح الرسمي بيومين . وستكون جدولة مشاركة الرياضيين التونسيين غدا السبت كالاتي .



- المبارزة بالسيف رجال وسيدات - فارس الفرحاني وياسمين دغفوس

- قرعة️ المبارزة بالسيف سلاح السابر فردي رجال - الدور 32 . سيلاقي المبارز التونسي فارس الفرجاني اللاعب الكوري الجنوبي غو بونجيل صاحب الخبرة بطل الألعاب الأولمبية لندن 2012 و الحائز على فضيتي بطولة العالم 2014 و 2017 ️. ويقام اللقاء يوم السبت في الفترة الصباحية



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- قرعة المبارزة بالسيف سلاح السابر فردي سيدات

تتبارى البطلة التونسية ياسمين دغفوس مع الجزائرية زهرة الكحلي في دور 64.وستواجه الفائزة من هذه المباراة الفرنسية سارة بالزير في الدور 32. وسيجري اللقاء يوم الإثنين 29 جويلية 2024 ،



قرعة كرة المضرب - معز الشرقي

يلاقي معز الشرقي المصنف 384 عالميا البريطاني صاحب الخبرة دانيال ايفانس المصنف 59 عالميا.

️ويجري اللقاء م يوم غد السبت بملاعب رولان غاروس في العاصمة الفرنسية باريس



- الجيدو- سارة المزوغي واميمة البديوي

وضعت قرعة منافسات الجيدو فردي سيدات بطلة إفريقيا التونسية أميمة البديوي ضد البطلة الفيتنامية هوانغ في وزن -48 كلغ.️ وتقام المباراة يوم غد السبت في الفترة الصباحية .كما وضعت قرعة منافسات وزن +78كغ البطلة التونسية سارة المزوغي في مواجهة البرتغالية نونس روكال لتجري المباراة يوم الجمعة 02 أوت 2024



- ️الملاكمة - خلود الحليمي

وضعت قرعة الملاكمة سيدات وزن -57 كلغ الملاكمة التونسية خلود الحليمي في الدور ثمن النهائي في مواجهة الفائزة من نزال الملاكمة التركية اسراء يلديز و الملاكمة المالية كامارا مارين . وستكون خلود الحليمي معفية من خوض نزال الدور السادس عشر باعتبارها المصنفة الخامسة عالميا. ️ويقام الدور ثمن النهائي يوم الجمعة 2 أوت 2024.



️التجديف : محمد الطيب - خديجة الكريمي - سلمى الذوادي



وضعت قرعة منافسات سباق التجذيف فردي البطل محمد الطيب في تصفيات المجموعة الثالثة التي تضم مشاركين من دول الجزائر - هولندا - تايلاندا - اليابان - بلجيكا. ️ويقام السباق يوم السبت في الفترة الصباحية

كما وضعت قرعة منافسات التجذيف زوجي خفيف للسيدات الثنائي خديجة كريمي و سلمى الذوادي في تصفيات المجموعة الأولى مع بطلات منتخبات : الأرجنتين - بريطانيا - النمسا - إيرلندا و اليونان.

ويقام السباق يوم الأحد 28 جويلية 2024 .



الرماية - رحاب الوليد

بعد اجراء الادوار الترتيبية في منافسات الرماية بالقوس و السهم ، تلاقي رحاب الوليد صاحبة المرتبة 62 الرامية الصينية يانغ صاحبة المرتبة 03 خلال الدور 64 . ️ وتقام المنافسات يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024

